Медведчук рассказал о результатах обыска и своем местонахождении

Депутат не планирует покидать Украину после выдвинутых против него подозрений.

Украинский депутат Виктор Медведчук рассказал о результатах обыска у него в офисе и своем местонахождении. Информация появилась на официальном сайте местной парламентской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Политик уточнил, что полиция не нашла ничего противозаконного у него на рабочем месте и дома. При этом Медведчук уверен, что оперативные мероприятия проводились в нарушении Конституции и законов.

Медведчук полагает, что официальный Киев сфабриковал против него подозрение в государственной измене. При этом политик сейчас продолжает находиться на территории Украины и не планирует скрываться от следствия. Он заявил, что намерен принять участие во всех законных следственных мероприятиях.

Напомним, что СБУ Киева раскрыла подробности обвинений против Виктора Медвдчука и его коллеги по Верховной Раде Тараса Козака. Мужчины подозреваются в том, что они предоставили противнику информацию о "секретном украинском военном подразделении". Таже депутаты обвиняются в создании вербовочной сети и перерегистрации месторождения на территории полуострова Крым на российскую компанию.

Двух депутатов Рады заподозрили в государственной измене.

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