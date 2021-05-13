Медведчук прибыл в суд в Киеве

Его обвиняют в госизмене.

Глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в суд, где ему будет избрана мера пресечения по подозрению о госизмене и хищении государственных ресурсов. Об этом сообщают "Известия".

Политик заявил, прокуратура запросила внести залог за его освобождение в размере десяти миллионов долларов. Медведчук сказал, что это невозможно осуществить, так как все его счета заблокированы. В случае невыплаты, его могут заключить под стражу.

Вы знаете, если повезут [в СИЗО], то поеду <…> Главное, чтобы те, кто меня очень уважает и любит, знали, что все будет нормально. Виктор Медведчук, глава политсовета украинской партии ОПЗЖ

Напомним, 11 мая Генпрокуратура Украины объявила о подозрении Виктора Медведчука и депутата Верховной Рады Тарас Козак в государственной измене и хищении государственных ресурсов в Крыму. В доме Медведчука и офисе партии прошли обыски.

Ранее за Медведчука поручились сорок депутатов Рады.

Видео: Telegram / Ренат Кузьмин