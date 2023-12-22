Политик подчеркнул, что это место считалось экспертами на Украине номер один среди частных библиотек.

Украинский политик Виктор Медведчук рассказал о библиотеке, похищенной участниками майдана. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

По его словам, в этой библиотеке находились восемь тысяч раритетных томов изданий XV-XX веков. Медведчук подчеркнул, что это место считалось экспертами на Украине номер один среди частных библиотек. Также политик заявил, что после грабежа пришли следователи СБУ и описали все, что осталось.

Так это происходит в том государстве, которое, как я утверждаю, перестало быть и правовым, и демократичным. Виктор Медведчук, украинский политик

Ранее Медведчук рассказал, когда вернется в Киев.

Видео: Telegram / РИА Новости