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Госдума запретила причастным к экстремистским организациям избираться депутатами
Сегодня, 15:59
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phil_k

Госдума запретила причастным к экстремистским организациям избираться депутатами

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Поправки внесут в статью федерального закона о выборах депутатов Госдумы.

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, не позволяющий участвовать в парламентских выборах россиянам, которые участвовали в деятельности экстремистских или террористических организаций. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Проект закона был разработан комиссией по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Согласно документу, те жители России, которые принимали какое-либо участие в деятельности объединений, которые были признаны судом экстремистскими или террористическими, не смогут стать депутатами Государственной Думы. 

Соответствующие поправки будут внесены в статью четвертого федерального закона о выборах депутатов Госдумы.

В документе отмечается, что запрет на участие коснется учредителей, заместителей глав, а также руководителей структурных подразделений запрещенных на территории страны организаций.

Ранее Госдума приняла закон о беззаявительном получении пенсий инвалидами.

Фото: pixabay.com

Теги: выборы в госдуму, государственная дума, терроризм, экстремизм
Категории: Новости России, Лента новостей,

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