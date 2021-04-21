Путин предложил выплачивать маткапитал с рождением первого ребенка

За рождение первенца будут выплачивать 640 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2026 года.

По словам главы государства, российские семьи получат право на выплаты за рождение первого ребенка. Путин подчеркнул, что раньше подобного страна не могла себе позволить. После индексации материнский капитал составит почти 640 тысяч рублей.

Теперь право на него возникает с рождения первенца. Раньше мы такого себе позволить не могли. Материнский капитал проиндексирован и составляет почти 640 тысяч рублей. Владимир Путин, президент России

Также глава государства отметил, что в прошлом году в учебных заведениях появилось бесплатное горячее питание для учеников младших классов.

Напомним, что российские кондитеры предупредили о повышении цен на конфеты и вафли. За год кондитерские изделия подорожали в магазинах примерно на 2,5-8,5%. По словам специалистов, это произошло из-за роста цен на сырье.

Ранее Путин прокомментировал сообщения о попытке госпереворота в Белоруссии.

Видео: kremlin.ru