Путина удивило содержание школьных учебников

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному посланию выразил удивление содержанию российских учебников истории.
По словам Главы государства его возмутило, что по написанному в учебниках складывается впечатление, что речь в них идет об истории другой страны.
Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? <...> Все, что угодно там написано. И о втором фронте... Только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое.
Владимир Путин, президент России
Также глава государства заявил о выделении почти 25 миллиардов рублей на обновление домов культуры, библиотек, музеев и других зданий просвещения.
Напомним, Государственная Дума ранее приняла закон о запрете иностранным гражданам работать экскурсоводами. Согласно законопректу, они перестанут иметь право проводить экскурсии на территории Российской Федерации. Однако это не будет относиться к экскурсоводам и переводчикам тех стран, которые заключили определенные соглашения с правительством России.
Ранее Путин заявил, что люди не должны платить за подводку газа к границе участка.
Видео: kremlin.ru
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