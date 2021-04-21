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Путина удивило содержание школьных учебников

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Глава государства посетовал, что в некоторых учебниках ничего не сказано о Сталинградской битве.

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному посланию выразил удивление содержанию российских учебников истории. 

По словам Главы государства его возмутило, что по написанному в учебниках складывается впечатление, что речь в них идет об истории другой страны.

Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? <...> Все, что угодно там написано. И о втором фронте... Только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое.

Владимир Путин, президент России

Также глава государства заявил о выделении почти 25 миллиардов рублей на обновление домов культуры, библиотек, музеев и других зданий просвещения. 

Напомним, Государственная Дума ранее приняла закон о запрете иностранным гражданам работать экскурсоводами. Согласно законопректу, они перестанут иметь право проводить экскурсии на территории Российской Федерации. Однако это не будет относиться к экскурсоводам и переводчикам тех стран, которые  заключили определенные соглашения с правительством России.

Ранее Путин заявил, что люди не должны платить за подводку газа к границе участка.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, ежегодное послание президента, российское образование
Категории: Новости России, Лента новостей,

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