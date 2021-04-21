Правительство России разработает программу газификации регионов.

Российский президент Владимир Путин заявил, что люди не должны платить за подводку газа к границе участка. Такое заявление политик сделал во время ежегодного послания Федеральному собранию в "Манеже". Глава государства отметил, что поддерживает инициативу "Единой России" по проводке газа непосредственно до границы земельного участка населенного пункта, за которую население не будет платить. Спикер считает, что недопустимо заставлять граждан платить за подключение домовладений. Он дал поручение правительству и региональным властям разработать соответствующий план по газификации субъектов.

Нельзя забывать о насущных, повседневных заботах граждан. Немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа газу по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она труба, но домохозяйство газа не имеет. Владимир Путин, президент РФ

По мнению российского лидера, программу следует разрабатывать совместно с представителями "Газпрома" и другими газовыми компаниями, работающих в данной отрасли. Путин заявил, что возьмет ситуацию под личный контроль, чтобы не допустить никаких сбоев.

Путин: доля современного оружия в ядерной триаде России превысит 88% в 2021 году.

Видео: kremlin.ru