Путин: первый полк, укомплектованный "Сарматами", заступит на боевое дежурство в 2022 году

Глава РФ напомнил о перевооружении российской армии.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что первый полк, укомплектованный "Сарматами", заступит на боевое дежурство в 2022 году. Такое заявление глава государства сделал в "Манеже" в рамках ежегодного послания к Федеральному собранию. Политик напомнил коллегам о том, что по стране ведется модернизирование и обновление техник, которая находится на вооружении армии. В частности, речь идет и об ядерном арсенале.

Лидер страны рассказал, что уже сейчас военные используют лазерные установки "Пересвет", ракетные комплексы "Авангард". Владимир Путин подчеркнул, что Минобороны довооружается за счет крылатых и гиперзвуковых ракет "Кинжал", "Калибр" и "Циркон". Специалисты продолжают работу над боеголовкой неограниченной дальности полета с ядерной энергетической установкой "Буревестник" и подводным аппаратом-беспилотником "Посейдон".

Путин призвал предусмотреть квотирование вредных выбросов в городах России.