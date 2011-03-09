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Путин: первый полк, укомплектованный "Сарматами", заступит на боевое дежурство в 2022 году
Сегодня, 13:46
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lesjasap

Путин: первый полк, укомплектованный "Сарматами", заступит на боевое дежурство в 2022 году

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Глава РФ напомнил о перевооружении российской армии.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что первый полк, укомплектованный "Сарматами", заступит на боевое дежурство в 2022 году. Такое заявление глава государства сделал в "Манеже" в  рамках ежегодного послания к Федеральному собранию. Политик напомнил коллегам о том, что по стране ведется модернизирование и обновление техник, которая находится на вооружении армии. В частности, речь идет и об ядерном арсенале. 

Лидер страны рассказал, что уже сейчас военные используют лазерные установки "Пересвет", ракетные комплексы "Авангард". Владимир Путин подчеркнул, что Минобороны довооружается за счет крылатых и гиперзвуковых ракет "Кинжал", "Калибр" и "Циркон". Специалисты продолжают работу над боеголовкой неограниченной дальности полета с ядерной энергетической установкой "Буревестник" и подводным аппаратом-беспилотником "Посейдон".

Путин призвал предусмотреть квотирование вредных выбросов в городах России.

Теги: владимир путин, послание к федеральному собранию, сармат
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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