Глава РФ призвал Минздрав создать новую технологическую систему.

Российский президент Владимир Путин считает, что мировое здравоохранение стоит на пороге революции, а РФ не может ее пропустить. Такое заявление политик сделал в рамках выступления перед Федеральным собранием. В московском "Манеже" политик оглашает ежегодное послание.

Глава государства призвал министерство здравоохранения выстроить новую технологическую базу в профильном направлении. Владимир Путин надеется, что данный вопрос будет проработан в ближайшее время. Проблемы национального здравоохранения будут обсуждаться на заседании Государственного совета.

Путин заявил о необходимости вновь выйти на устойчивый рост численности населения.

Видео: Послание Владимира Путина Федеральному собранию