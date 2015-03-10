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Путин считает, что мировое здравоохранение стоит на пороге революции

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Глава РФ призвал Минздрав создать новую технологическую систему.

Российский президент Владимир Путин считает, что мировое здравоохранение стоит на пороге революции, а РФ не может ее пропустить. Такое заявление политик сделал в рамках выступления перед Федеральным собранием. В московском "Манеже" политик оглашает ежегодное послание.

Глава государства призвал министерство здравоохранения выстроить новую технологическую базу в профильном направлении. Владимир Путин надеется, что данный вопрос будет проработан в ближайшее время. Проблемы национального здравоохранения будут обсуждаться на заседании Государственного совета.

Путин заявил о необходимости вновь выйти на устойчивый рост численности населения.

Видео: Послание Владимира Путина Федеральному собранию

Теги: владимир путин, здравоохранение, минздрав, послание к федеральному собранию, революция
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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