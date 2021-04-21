Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости вновь выйти на устойчивый рост численности населения. Об этом глава государства рассказал во время выступления в "Манеже". Политик оглашает послание Федеральному собранию. Во время речи спикер упомянул о том, что на данный момент показатели по росту населения нерадостные. Он назвал данное демографическое направление высшим национальным приоритетом для государства.
Путин назвал начало пандемии временем абсолютной неопределенности.
Видео: Послание Владимира Путина Федеральному собранию
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