Глава РФ назвал высший национальный приоритет.

Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости вновь выйти на устойчивый рост численности населения. Об этом глава государства рассказал во время выступления в "Манеже". Политик оглашает послание Федеральному собранию. Во время речи спикер упомянул о том, что на данный момент показатели по росту населения нерадостные. Он назвал данное демографическое направление высшим национальным приоритетом для государства.

Путин назвал начало пандемии временем абсолютной неопределенности.

Видео: Послание Владимира Путина Федеральному собранию