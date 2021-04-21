Глава РФ начал выступление в "Манеже" перед Федеральным собранием.

Российский президент Владимир Путин назвал начало пандемии временем абсолютной неопределенности. Такое заявление глава государства сделал во время выступления, посвященного новому посланию Федеральному собранию. Мероприятие проходит в "Манеже" в Москве.

Начну, конечно, с событий прошлого года, когда наша страна, да собственно говоря и весь мир, столкнулись с новой, неизвестной и чрезвычайно опасной инфекцией...Мы имеем дело с абсолютной неопределенностью. Владимир Путин, президент РФ

Политик отметил, что всегда был уверен в успешном преодолении препятствий, вызванных распространением коронавируса, российскими специалистами. Он выразил благодарность миллионам сограждан, которые помогали бороться с эпидемиологическими вызовами. Политик уверен, что профессионалы работали на благо людей качественно, быстро и на совесть. Меры предосторожности, введенные правительство для борьбы с коронавирусом были изматывающими для населения, но жизненно необходимыми для каждого гражданина.

Владимир Путин рассказал, что Россия будет защищать ценности, которые вышли на передний план. Речь идет о семье, дружбе, взаимовыручки и сплоченности. Политик призвал граждан максимально ответственно соблюдать рекомендации медиков, а также по возможности вакцинироваться от инфекции. По словам Владимира Путина, формирование коллективного иммунитета во многом зависит от самих россиян.

В Госдуме назвали возможные темы послания Путина Федеральному собранию.

Видео: Послание Владимира Путина Федеральному собранию