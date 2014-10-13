В Госдуме назвали возможные темы послания Путина Федеральному собранию

Ранее Дмитрий Песков ранее заявил, что послание будет иметь "постковидный" характер.

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предположила, какие темы будут затронуты в ежегодном послании президента России Федеральному собранию. Об этом она рассказала изданию "ПолитЭксперт".

Напомним, Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля в 12 часов по мск.

По словам парламентария, главной темой станут вопросы, которые касаются социальной политики. Бессараб считает, что Путин будет говорить о новых методах борьбы с бедностью, а также о пособиях и выплатах. Не обойдет стороной президент России и тему малого и среднего бизнеса.

Также, по мнению депутата, Путин расскажет о способах , которые помогут россиянам зарабатывать больше денег и выйти из кризиса.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, на прошлой неделе заявил, что послание президента будет иметь "постковидную" повестку.

Ранее Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе.

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