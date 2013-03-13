Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе

Президент Украины записал новое видеообращение к России.

Украинский президент Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Политик заявил, что может увидеться с главой РФ в любой точке данного региона, в которой происходит вооруженный конфликт. Соответствующее видеообращение киевский лидер разместил в социальных сетях. Спикер напомнил, что 19 и 20 апреля прошли обсуждения советников "нормандской четверки" и подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группы. Специалисты обсуждали условия для режима прекращения огня.

Прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Владимир Зеленский, президент Украины

В обращении к России Зеленский указал на то, что страны могут рассматривать и прошлое и будущее не как проблему, а как возможность. Политик уверен, что несмотря на общее прошлое Киев и Москва имеют разное будущее. Глава государства призвал остановить "убийственную математику будущих военных потерь". При этом президент напомнил, что Украина рассчитывает на финансовую помощь с Запада, а также введение против РФ новых санкций со стороны международных партнеров.

Главком ВС Украины призвал не создавать вооруженные формирования и не сеять панику.

Видео: TG / Zelenskiy / Official