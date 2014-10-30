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Меркель, Макрон и Зеленский призвали Россию отвести войска от Украины
Сегодня, 8:08
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lesjasap

Меркель, Макрон и Зеленский призвали Россию отвести войска от Украины

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ФРГ, Франция и Украина переговорили по вопросу напряжения обстановки на Донбассе.

Меркель, Макрон и Зеленский призвали Россию отвести войска от Украины. Такое заявление сделал представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт. По информации от немецкого чиновника, состоялась трехсторонняя встреча, посвященная наращиванию боевых сил на юго-востоке Украины. Общение политиков произошло во время поездки президента Украины в Париж. Канцлер Германии приняла участие в беседе по видеоконференции. 

Они разделяют беспокойство ростом российского военного присутствия на границе с Украиной, а также в нелегально аннексированном Крыму. Они потребовали сворачивания этого военного усиления, чтобы достичь деэскалации ситуации.

Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства ФРГ

В Германии и Франции объявили о поддержке независимости, территориальной целостности и суверенитета Киева. Они напомнили о необходимости полной реализации минских соглашений со стороны всех участников конфликта на Донбассе. При этом Париж и Берлин готовы продолжать работу по урегулированию ситуации в "нормандском формате".

Зеленский заявил о заслуженном праве Украины на вступление в ЕС и НАТО.

Фото: Pixabay.com

Теги: ангела меркель, владимир зеленский, германия, донбасс, франция, штеффен зайберт, эмманюэль макрон, эскалация
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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