ФРГ, Франция и Украина переговорили по вопросу напряжения обстановки на Донбассе.

Меркель, Макрон и Зеленский призвали Россию отвести войска от Украины. Такое заявление сделал представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт. По информации от немецкого чиновника, состоялась трехсторонняя встреча, посвященная наращиванию боевых сил на юго-востоке Украины. Общение политиков произошло во время поездки президента Украины в Париж. Канцлер Германии приняла участие в беседе по видеоконференции.

Они разделяют беспокойство ростом российского военного присутствия на границе с Украиной, а также в нелегально аннексированном Крыму. Они потребовали сворачивания этого военного усиления, чтобы достичь деэскалации ситуации. Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства ФРГ

В Германии и Франции объявили о поддержке независимости, территориальной целостности и суверенитета Киева. Они напомнили о необходимости полной реализации минских соглашений со стороны всех участников конфликта на Донбассе. При этом Париж и Берлин готовы продолжать работу по урегулированию ситуации в "нормандском формате".

Зеленский заявил о заслуженном праве Украины на вступление в ЕС и НАТО.

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