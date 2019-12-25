Зеленский заявил о заслуженном праве Украины на вступление в ЕС и НАТО

Президент Украины дал интервью Le Figaro перед встречей с лидером Франции.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о заслуженном праве Украины на вступление в Евросоюз и НАТО. По мнению политика, этим международным организациям стоит принять Киев в свой состав. Такое заявление глава государства сделал в интервью французским журналистам из издания Le Figaro. Беседа проводилась в Елисейском дворце до переговоров с президентом Эмманюэлем Макроном.

Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО...Если ЕС и Эмманюэль Макрон действительно считают нас членами европейской семьи, то они должны действовать соответствующим образом. Пора перейти от разговоров к решениям. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик выразил сожаление, что у Эмманюэля Макрона лучше отношения с Владимиром Путиным, чем у него самого. Он заметил, что это происходит в тот момент, когда Украина отчаянно нуждается в поддержке со стороны Европы.

Глава МИД Украины попросил НАТО и ЕС поддержать Киев конкретным действием.

Фото: YouTube/Владимир Зеленский