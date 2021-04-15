Глава МИД Украины попросил НАТО и ЕС поддержать Киев конкретным действием

Дмитрий Кулеба встретился в Киеве с коллегами из Латвии, Эстонии и Литвы.

Глава МИД Украины попросил НАТО и Евросоюз поддержать Киев конкретным действием. Об этом министр внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил на пресс-конференции, собранной по итогам переговоров с коллегами из Прибалтики. Спикер попросил чиновников озвучить предложения Украины на международных площадках.

У меня нет сомнений, что Эстония, Латвия и Литва всегда готовы не только словом, но и конкретным действием поддержать Украину. Но я также обратился к коллегам с просьбой, чтобы они как члены ЕС и НАТО говорили с другими членами этих организаций о необходимости практической поддержки Украины. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Эксперт уточнил журналистам, что сейчас главы МИД трех балтийских стран выразили свое осуждение эскалации конфликта, которая фиксируется на Донбассе. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что единственный путь к завершению конфликта на юго-востоке страны является вступление Киева в Североатлантический военный альянс.

В Латвии призвали Евросоюз быть готовым ужесточить санкции против России.

Фото: Facebook/Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Видео: YouTube / in time Ukraine