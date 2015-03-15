Пушков назвал ошибкой слова Зеленского о вступлении Украины в НАТО

Сенатор считает, что НАТО не вернет Украине Донбасс.

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков назвал ошибкой слова президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в НАТО. Об этом сенатор написал в своем Twitter-аккаунте.

Пушков отметил, что Зеленский грубо ошибается. Вступление Украины в североатлантический альянс может стать решающим шагом к утрате Донбасса, считает сенатор.

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики назвал нелепым заявление Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО. Вступление Украины в НАТО привело бы к масштабной эскалации на юго-востоке страны, а также к нарушению минских договоренностей, считают в МИД РФ.

Украинский лидер переговорил с генеральным секретарем Североатлантического альянса на тему эскалации конфликта на Донбассе. Об этом стало известно 6 апреля. По мнению Владимира Зеленского, обострение ситуации на юго-востоке страны заставляет прибегнуть к единственному пути по завершению вооруженного конфликта, а именно – вступления Украины в НАТО.

Фото: Twitter / @Alexey_Pushkov