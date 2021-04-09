МИД РФ: вступление Украины в НАТО привело бы к масштабной эскалации на юго-востоке страны

Мария Захарова прокомментировала стремление Киева вступить в военный альянс.

Вступление Украины в НАТО привело бы к масштабной эскалации на юго-востоке страны, а таукже нарушению минских договоренностей. Такую позицию высказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница выступила с заявлением в Москве во время регулярной пресс-конференции.

Гипотетическое получение членства в альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД РФ рассказали, что на фоне эскалации конфликта на Донбассе президент Владимир Зеленский прибыл в регион. Он посетил боевые позиции и пообщался с киевскими военными. Позже представитель администрации Кремля Дмитрий Козак заметил, что не видит связи между приездом политика и обострением ситуации на Донбассе. Ранее украинские силовики обвинили ДНР в том, что из-за обстрела у поселка Шумы погибли четверо солдат. Самопровозглашенные республики в ответ объяснили, что Киев провоцирует ДНР и ЛНР.

Ранее Мария Захарова рассказала, что Сергей Лавров 16 апреля встретится в Москве с главой МИД Сербии.

Фото и видео: МИД России