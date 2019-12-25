Мария Захарова рассказала о визите главы МИД Сербии в Россию.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров 16 апреля встретится в Москве с главой МИД Сербии. Об этом на еженедельной пресс-конференции сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Известно, что Никола Селакович прибудет в Москву.

16 апреля в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой внешнеполитического ведомства Сербии. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В ведомстве рассказали, что стороны обсудят двустороннее сотрудничество, а также обменяются официальными позициями по поводу актуальной международной повестке дня. Затем чиновники перейдут к региональным проблемам. напомним, что в декабре прошлого года во время рабочего визита в Белград Лавров пригласил сербского коллегу посетить Россию. Селакович стал министром только в октябре 2020 года.

Сербия захотела производить китайскую вакцину вместе с российской.