Sinopharm будет производиться на территории Сербии.

Сербия захотела производить китайскую вакцину вместе с российской. Об этом президент республики Александр Вучич сообщил местным журналистам. Он прокомментировал планы правительства по изготовлению препарата от Sinopharm. Политик уточнил, что в стране появятся два завода, имеющих производственные мощности по изготовлению вакцин от коронавируса в 40 млн доз ежегодно.

Не забывайте, что нам может понадобиться и три вакцинации в год, так что 15 миллионов доз — для нас, а 25 миллионов — для региона. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что Белград и Москва договорились о производстве Сербией "Спутника V" на территории республики в начале февраля. Вучич заметил, что власти страны построят необходимые для этого фабрики при российской поддержке. Расфасовка вакцины начнется чиновниками до 20 мая, а собственное производство наладится к концу 2021 года.

В Сербию прибыла новая партия вакцины "Спутник V".

Видео: YouTube / Александар Вучић