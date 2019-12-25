  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Китайская вакцина Sinopharm подтвердила эффективность на 79,3%
Сегодня, 9:15
108
lesjasap

Китайская вакцина Sinopharm подтвердила эффективность на 79,3%

0 0

Вскоре препарат будет запущен в серийное производство.

Китайская вакцина от коронавируса Sinopharm подтвердила эффективность на 79,3%. Об этом журналистам рассказал представитель института биологических продуктов в Пекине. Структура входит в состав данной фармакологической компании. На данный момент специалисты направили регистрационные документы в Государственное управление за контролем за соответствующей продукцией КНР. После одобрения препарат может быть запущен в массовое производство.

Эта вакцина доказала свою безопасность. Она оказалась эффективной на 79,3%

заявление китайского института

Ранее  Китайская государственная биотехническая группа, которую контролирует Sinopharm, сообщила, что в следующем году будет произведено до одного миллиарда доз местной вакцины от коронавируса. Центр оценки лекарственных препаратов официально одобрил препарат. В ближайшее время он появится на внутреннем рынке.

Напомним, что вакцину от инфекции в Китае также создает пекинская компания Sinovac Biotech. Представителям производителя удалось привлечь к созданию препарата более 500 млн долларов. Это позволит изготавливать 600 млн доз вакцины ежегодно.

Центр Чумакова выходит на клинические испытания вакцины от COVID-19.

Фото: Pixabay.com

Теги: sinopharm, вакцина, китай
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии