Китайская вакцина Sinopharm подтвердила эффективность на 79,3%

Вскоре препарат будет запущен в серийное производство.

Китайская вакцина от коронавируса Sinopharm подтвердила эффективность на 79,3%. Об этом журналистам рассказал представитель института биологических продуктов в Пекине. Структура входит в состав данной фармакологической компании. На данный момент специалисты направили регистрационные документы в Государственное управление за контролем за соответствующей продукцией КНР. После одобрения препарат может быть запущен в массовое производство.

Эта вакцина доказала свою безопасность. Она оказалась эффективной на 79,3% заявление китайского института

Ранее Китайская государственная биотехническая группа, которую контролирует Sinopharm, сообщила, что в следующем году будет произведено до одного миллиарда доз местной вакцины от коронавируса. Центр оценки лекарственных препаратов официально одобрил препарат. В ближайшее время он появится на внутреннем рынке.

Напомним, что вакцину от инфекции в Китае также создает пекинская компания Sinovac Biotech. Представителям производителя удалось привлечь к созданию препарата более 500 млн долларов. Это позволит изготавливать 600 млн доз вакцины ежегодно.

Центр Чумакова выходит на клинические испытания вакцины от COVID-19.

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