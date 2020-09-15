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Центр Чумакова выходит на клинические испытания вакцины от COVID-19

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Глава Роспотребнадзора рассказала о необходимости разных вакцин против коронавируса.

Центр Чумакова выходит на клинические испытания живой ослабленной вакцины от COVID-19. Об этом на заседании президиума РАН сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

Институт Чумакова заканчивает и выходит на клинику с вакциной живой, с вакциной ослабленной. И это тоже хороший пример. Поэтому сколько их нужно в абсолютном количестве, наверное, я не скажу, но нужно много и хороших, и разных

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница отметила, что медика потребуются разные вакцины против COVID-19, так как реакции организма пациентов на препараты ожидаются разные. Ранее Михаил Мурашко рассказал о том, что на регистрации в РФ находятся две российские и две иностранные вакцины. Еще один препарат ("Спутник V") уже зарегистрирован. СРеди отечественных препаратов проверяются разработки "Вектора" и института Чумакова, среди зарубежных - вакцина Sinopharm из Китая и британская AstraZeneca.

Попова: COVID-19 приобретает сезонный характер.

Видео: YouTube / Научная Россия

Теги: анна попова, вакцина, институт чумакова, коронавирус, центр чумакова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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