Об этом на заседании президиума РАН заявила Анна Попова.

Новосибирский центр "Вектор" не выявил значимых мутаций нового коронавируса после исследования 422 образцов. Об этом во время выступления на заседании президиума Российской академии наук Анна Попова. Глава Роспотребнадзора заявила о том, что любое изменение COVID-19 может привести к потере специалистами контроля над инфекцией.

Сегодня "Вектор" имеет 422 изолята полногеномных, часть из них представлена в международной базе данных...На сегодняшний день значимых изменений генома не обнаружено Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница добавила, что глобальное распространение получил G-вариант коронавируса (около 90% инфекции). По данным медиков, мутация D615G в гене S обуславливает ускорение передачи вируса от человека к человеку.

Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России.