Новосибирский центр "Вектор" не выявил значимых мутаций нового коронавируса после исследования 422 образцов. Об этом во время выступления на заседании президиума Российской академии наук Анна Попова. Глава Роспотребнадзора заявила о том, что любое изменение COVID-19 может привести к потере специалистами контроля над инфекцией.
Сегодня "Вектор" имеет 422 изолята полногеномных, часть из них представлена в международной базе данных...На сегодняшний день значимых изменений генома не обнаружено
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Чиновница добавила, что глобальное распространение получил G-вариант коронавируса (около 90% инфекции). По данным медиков, мутация D615G в гене S обуславливает ускорение передачи вируса от человека к человеку.
Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все