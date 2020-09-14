Только шестеро испытуемых почувствовали боли после введения вакцины.

Научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" выпустит первую партию вакцины от коронавируса в ноябре. Об этом рассказал заведующий лабораторией Ильназ Иматдинов в программе "Док-ток".

По его словам, выпуск препарата состоится после его регистрации.

Первые серии препарата для расширенных клинических исследований будут выпущены уже в ноябре. Ильназ Иматдинов, заведующий лабораторией "Вектора"

Он рассказал, что на первых двух стадиях вакцину от коронавируса испытали на 100 людях. У всех них выработались антитела к COVID-19. Только шестеро почувствовали боли после введения вакцины — в том месте, куда был сделан укол. Через пару дней, по словам Иматдинова, боли пропали.

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Видео: kremlin.ru