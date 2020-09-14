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Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

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Россия занимает 40-е место по уровню заражаемости коронавирусом на 100 тысяч населения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России. Об этом пишет ТАСС.

Темп прироста составляет не более 0,5% в сутки, только в 15 субъектах эта цифра составила чуть больше 1%.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она добавила, что Россия занимает 40-е место по уровню заражаемости коронавирусом на 100 тысяч населения.

Ранее мы писали, что "Вектор" выпустит первую партию вакцины от коронавируса в ноябре.

Видео: Правительство России

Теги: анна попова, коронавирус, пандемия, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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