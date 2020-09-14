Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России. Об этом пишет ТАСС.
Темп прироста составляет не более 0,5% в сутки, только в 15 субъектах эта цифра составила чуть больше 1%.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Она добавила, что Россия занимает 40-е место по уровню заражаемости коронавирусом на 100 тысяч населения.
Ранее мы писали, что "Вектор" выпустит первую партию вакцины от коронавируса в ноябре.
Видео: Правительство России
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