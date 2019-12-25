Попова: COVID-19 приобретает сезонный характер

Анна Попова заявила, что коронавирусная инфекция приобретает сезонный характер. Об этом глава Роспотребнадзора сообщила в рамках выступления на заседании президиума РАН.
Мне кажется, это пока прогноз достаточно объективный. Южное полушарие большие цифры давало тогда, когда у них была зима, Северное полушарие давало все это в холодный период весны и сейчас, осенью
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Чиновница заметила, что в изучении коронавируса не многое остается для ученых неизвестным, но и этого "совсем немало".
Напомним, что в России зарегистрировано 1 068 320 случаев заражения инфекцией. Из них 878 700 пациентов выздоровели, погибли 18 653 человека.
Центр "Вектор" не выявил значимых мутаций нового коронавируса.
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