Попова: COVID-19 приобретает сезонный характер

Глава Роспотребнадзора объяснила, когда коронавирус дает наибольшие цифры по приросту зараженных.

Анна Попова заявила, что коронавирусная инфекция приобретает сезонный характер. Об этом глава Роспотребнадзора сообщила в рамках выступления на заседании президиума РАН.

Мне кажется, это пока прогноз достаточно объективный. Южное полушарие большие цифры давало тогда, когда у них была зима, Северное полушарие давало все это в холодный период весны и сейчас, осенью Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница заметила, что в изучении коронавируса не многое остается для ученых неизвестным, но и этого "совсем немало".

Напомним, что в России зарегистрировано 1 068 320 случаев заражения инфекцией. Из них 878 700 пациентов выздоровели, погибли 18 653 человека.

Центр "Вектор" не выявил значимых мутаций нового коронавируса.