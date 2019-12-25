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Попова: COVID-19 приобретает сезонный характер
Сегодня, 11:50
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lesjasap

Попова: COVID-19 приобретает сезонный характер

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Глава Роспотребнадзора объяснила, когда коронавирус дает наибольшие цифры по приросту зараженных.

Анна Попова заявила, что коронавирусная инфекция приобретает сезонный характер. Об этом глава Роспотребнадзора сообщила в рамках выступления на заседании президиума РАН. 

Мне кажется, это пока прогноз достаточно объективный. Южное полушарие большие цифры давало тогда, когда у них была зима, Северное полушарие давало все это в холодный период весны и сейчас, осенью

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница заметила, что в изучении коронавируса не многое остается для ученых неизвестным, но и этого "совсем немало".

Напомним, что в России зарегистрировано 1 068 320 случаев заражения инфекцией. Из них 878 700 пациентов выздоровели, погибли 18 653 человека.

Центр "Вектор" не выявил значимых мутаций нового коронавируса.

Теги: анна попова, роспотребнадзор, сезонный характер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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