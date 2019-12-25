Темп прироста летальности от коронавируса среди россиян достигает 1,7%.

Россия занимает 106-е место в мире по уровню летальности коронавируса. Об этом сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, РФ также заняла 40 место в мире по уровню заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч человек.

Попова отметила, что темп прироста летальности от коронавируса среди россиян достигает 1,7%. Главный санитарный врач подчеркнула, что пандемия COVID-19 в мире продолжит развиваться, поэтом следует оставить надежды, что "всё пройдёт само собой".

Ранее Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России.