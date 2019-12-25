Вакцина китайской компании Sinopharm станет доступна на рынке в декабре за $150

В компании рекомендуют делать две инъекции для получения наибольшего количества антител.

Инактивированная вакцина китайской фармацевтической компании Sinopharm станет доступна на рынке в декабре за 150 долларов. Об этом рассказал секретарь партийного комитета корпорации Лю Цзинчжэнь. Предприниматель отметил, что препарат поступит в продажу после завершения третьей фазы международных клинических испытаний.

По нашим прогнозам, Пекинский исследовательский институт биопрепаратов сможет производить до 120 млн инактивированных вакцин в год, еще 100 млн сможет производить Уханьский институт биопрепаратов сообщение Sina

Лю Цзинчжэнь рассказал журналистам, что при введении вакцины от Sinopharm антитела вырабатываются у 97 процентов пациентов. Однако при повторной инъекции этот показатель увеличивается практически до 100 процентов. Стоимость двух инъекций составит тысячу юаней.

В "Векторе" начался II этап испытаний вакцины от COVID-19.