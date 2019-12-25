Еврокомиссия заключила первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины AstraZeneca

ЕК может дополнительно приобрести у компании еще 100 млн доз вакцины против COVID-19.

Еврокомиссия заключила первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от фармацевтической компании AstraZeneca. Об этом чиновники рассказали в распространенном сообщении в Брюсселе.

Как только вакцина доказала свою безопасность и эффективность против COVID-19, Еврокомиссия согласовала контрактную основу сообщение Еврокомиссии

Члены ЕК отметили, что сделали закупку от имени всех стран-участниц союза. Контракт подразумевает возможность дополнительной поставки в Евросоюз еще 100 млн доз вакцины против коронавируса.

Великобритания заказала 90 млн доз вакцин от коронавируса у Johnson & Johnson и Novavax.