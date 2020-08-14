Кейт Бингэм рассказала о контрактах с американскими производствами.

Великобритания заказала 90 млн доз вакцин от коронавируса у Johnson & Johnson и Novavax. Об этом в интервью для местного телеканала Sky News рассказала глава рабочей группы по вакцине Кейт Бингэм. Чиновница отметила, что правительство подписало два контракта на поставку с предприятиями из США.

На данный момент известно, что фирма Johnson & Johnson поставит Лондону 30 млн доз вакцины. Дополнительно достигнута договоренность о возможной дополнительной партии 22 млн доз препарата. У Novavax Британия закупит 60 млн доз вакцины.

Напомним, что ранее Лондон сделал заказ по поставке вакцины от коронавируса у французской фармакологической корпорацией Sanofi, которая сотрудничает с британской компанией GSK. Контракт подразумевает предоставление 60 млн доз вакцины.

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Видео: Sky News