В Британии рассказали, почему на Западе не разрешат вакцину из РФ

Кейт Бингэм не допустила авторизацию вакцины РФ от коронавируса на Западе.

В Великобритании рассказали, почему на Западе не разрешат российскую вакцину. Об этом в интервью для местного телеканала Sky News заявила руководитель рабочей группы по вакцине правительства страны Кейт Бингэм. Чиновница отметила, что зарубежные регуляторы не смогут пропустить на внутренний рынок разработку из РФ, так как препарат не имеет достаточных клинических результатов о безопасности и эффективности против коронавируса.

Мы знаем очень мало, мы не видели никаких данных, в отличие от вакцин, которые разрабатываются в США, Европе и остальном мире. Они вакцинировали всего 38 человек Кейт Бингэм, глава рабочей группы Великобритании по вакцине

Эксперт заметила, что Россия не продемонстрировала миру, что их вакцина действительно эффективна от COVID-19.

Напомним, что 11 августа Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Препарат создан сотрудниками НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Молдавия направила России запрос на получение вакцины от коронавируса.

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