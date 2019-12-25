Игорь Додон официально запросил у Москвы поставку российской вакцины от коронавируса.

Молдавия направила России запрос на получение вакцины от коронавируса. Об этом в аккаунте на Facebook рассказал президент страны Игорь Додон. Он выступил перед подписчиками в рамках нового выпуска передачи "Президент отвечает" в социальных сетях.

Мы официально обратились к партнерам из РФ, чтобы, когда они решат начать экспорт этой вакцины и когда позволят международные нормы, эта вакцина поставлялась в Республику Молдова Игорь Додон, президент Молдавии

Политик отметил, что уверен в том, что "российские братья" помогут гражданам республики. Он отметил, что условия поставок будут нормальными, чтобы обеспечить Молдавии массовую вакцинацию граждан.

Напомним, что 11 августа стало известно о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса "Спутник V". Препарат разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Минздравом России.

Мурашко: первые партии вакцины против коронавируса будут выпущены в течение двух недель.