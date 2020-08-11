У вакцины появился собственный сайт, направленный на борьбу с дезинформацией о препарате.

Первую зарегистрированную вакцину от коронавируса назвали "Спутник V". Об этом сообщается на официальной сайте. Препарат получил название по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли, который произошел в 1957 году.

Этот вебсайт создан для распространения подробной и актуальной информации о вакцине Спутник V и для борьбы с кампанией дезинформации о вакцине сообщение создателей ресурса

Создатели сайта отметили, что российская вакцина от COVID-19 создала "момент Спутника" для мирового сообщества. Когда-то аппарат "Спутник-1" активизировал космические исследования во всем мире.

Напомним, что первая зарегистрированная вакцина от коронавируса создана на основе аденовирусного вектора.

В Минздраве рассказали о длительности иммунитета к коронавирусу.

Видео: YouTube / CBS News