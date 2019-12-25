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В Минздраве рассказали о длительности иммунитета к коронавирусу
Сегодня, 12:22
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lesjasap

В Минздраве рассказали о длительности иммунитета к коронавирусу

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Михаил Мурашко объяснил, что российская вакцина формирует иммунитет к коронавирусу на срок до двух лет.

В Минздраве рассказали о длительности иммунитета к коронавирусу. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко во время правительственного заседания с участием президента РФ Владимира Путина. 

Чиновник отметил, что двукратная схема введения первой зарегистрированной в РФ вакцины против COVID-19 позволяет пациенту сформировать иммунитет от заражения, который сохраняется до двух лет. Первыми вакцину получат представители медицинского звена в конце августа или сентябре.

Путин потребовал восстановить финансирование покупок лекарств для льготников.

Теги: вакцина, иммунитет, коронавирус, минздрав
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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