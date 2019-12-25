В Минздраве рассказали о длительности иммунитета к коронавирусу. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко во время правительственного заседания с участием президента РФ Владимира Путина.
Чиновник отметил, что двукратная схема введения первой зарегистрированной в РФ вакцины против COVID-19 позволяет пациенту сформировать иммунитет от заражения, который сохраняется до двух лет. Первыми вакцину получат представители медицинского звена в конце августа или сентябре.
Путин потребовал восстановить финансирование покупок лекарств для льготников.
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