Михаил Мурашко объяснил, что российская вакцина формирует иммунитет к коронавирусу на срок до двух лет.

В Минздраве рассказали о длительности иммунитета к коронавирусу. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко во время правительственного заседания с участием президента РФ Владимира Путина.

Чиновник отметил, что двукратная схема введения первой зарегистрированной в РФ вакцины против COVID-19 позволяет пациенту сформировать иммунитет от заражения, который сохраняется до двух лет. Первыми вакцину получат представители медицинского звена в конце августа или сентябре.

Путин потребовал восстановить финансирование покупок лекарств для льготников.