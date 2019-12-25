Первыми вакцину от COVID-19 получит медицинский персонал.

Татьяна Голикова назвала сроки начала вакцинации от коронавируса в России. Об этом вице-премьер страны заявила во время правительственного совещания с Владимиром Путиным. Чиновница объяснила, что первыми вакцину от COVID-19 получат медицинские работники. Это произойдет уже в конце августа или в сентябре.

Очень надеемся, что в конце августа — в сентябре уже начнет появляться вакцина, первой категорией для вакцинирования которой станут, как мы надеемся, медицинские работники Татьяна Голикова, вице-премьер России

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что одними из первых вакцину также получат учителя. Он напомнил, что безопасность и эффективность вакцины проверена сотрудниками центра имени Гамалеи.

Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса.