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Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса
Сегодня, 11:45
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matveyvn

Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса

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Президент попросил главу Минздрава Михаила Мурашко подробнее рассказать о вакцине.

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Заявление он сделал на совещании правительства.

По словам главы государства, первая в мире вакцина от новой коронавирусной инфекции была зарегистрирована сегодня утром. Путин рассказал, что прививку с препаратом сделала одна из его дочерей.

Президент попросил главу Минздрава Михаила Мурашко подробнее рассказать о вакцине и отметил, что она прошла все необходимые проверки, эффективно формирует устойчивый иммунитет.

Ранее в Минздраве оценили перспективы скорой массовой вакцинации россиян от коронавируса.

Теги: вакцина от коронавируса, пандемия, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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