Президент попросил главу Минздрава Михаила Мурашко подробнее рассказать о вакцине.

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Заявление он сделал на совещании правительства.

По словам главы государства, первая в мире вакцина от новой коронавирусной инфекции была зарегистрирована сегодня утром. Путин рассказал, что прививку с препаратом сделала одна из его дочерей.

Президент попросил главу Минздрава Михаила Мурашко подробнее рассказать о вакцине и отметил, что она прошла все необходимые проверки, эффективно формирует устойчивый иммунитет.

Ранее в Минздраве оценили перспективы скорой массовой вакцинации россиян от коронавируса.