Широкая стадия испытаний продлится ещё несколько месяцев.

В Минздраве оценили перспективы скорой массовой вакцинации россиян от коронавируса. Мнением поделился директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Минздрава Вадим Тарасов.

Он считает, что сначала нужно провести широкую стадию испытаний препарата.

Никто из медиков никогда не утверждал, что всех немедленно начнут вакцинировать — это невозможно. Вадим Тарасов, директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Минздрава

Он добавил, что широкая стадия испытаний продлится ещё несколько месяцев, а отслеживать пациентов, на которых испытывали вакцину, будут ещё дольше. Медики проанализируют реакцию организма на лекарство, на развитие иммунитета.

Тарасов отметил, что первоначальная вакцинация людей из групп риска, о которой говорил глава Минздрава Мурашко, будет добровольной.

Ранее Гинцбург назвал способ облегчить состояние больного коронавирусом.

Видео: Минобороны России