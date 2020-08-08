В Минздраве оценили перспективы скорой массовой вакцинации россиян от коронавируса. Мнением поделился директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Минздрава Вадим Тарасов.
Он считает, что сначала нужно провести широкую стадию испытаний препарата.
Никто из медиков никогда не утверждал, что всех немедленно начнут вакцинировать — это невозможно.
Вадим Тарасов, директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Минздрава
Он добавил, что широкая стадия испытаний продлится ещё несколько месяцев, а отслеживать пациентов, на которых испытывали вакцину, будут ещё дольше. Медики проанализируют реакцию организма на лекарство, на развитие иммунитета.
Тарасов отметил, что первоначальная вакцинация людей из групп риска, о которой говорил глава Минздрава Мурашко, будет добровольной.
Ранее Гинцбург назвал способ облегчить состояние больного коронавирусом.
Видео: Минобороны России
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