Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал способ облегчить состояние больного коронавирусом. Об этом пишут "РИА Новости".
По его словам, сейчас состояние больного могут облегчить только антитела к COVID-19 — больше ничего. Гинцбург говорит об антителах в концентрированном виде — это плазма или препараты.
Учёный подчеркнул, что антитела имеют терапевтический эффект, тогда как вакцина — профилактический.
Так Гинцбург отреагировал на информацию о том, что протекание коронавируса может облегчить высокая концентрация фермента ACE2. Он содержится в арахисе, фисташках, вине и какао.
Ранее в центре Гамалеи раскрыли принцип действия российской вакцины от коронавируса.
Видео: Минобороны России
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