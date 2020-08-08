Гинцбург говорит об антителах в концентрированном виде.

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал способ облегчить состояние больного коронавирусом. Об этом пишут "РИА Новости".

По его словам, сейчас состояние больного могут облегчить только антитела к COVID-19 — больше ничего. Гинцбург говорит об антителах в концентрированном виде — это плазма или препараты.

Учёный подчеркнул, что антитела имеют терапевтический эффект, тогда как вакцина — профилактический.

Так Гинцбург отреагировал на информацию о том, что протекание коронавируса может облегчить высокая концентрация фермента ACE2. Он содержится в арахисе, фисташках, вине и какао.

Ранее в центре Гамалеи раскрыли принцип действия российской вакцины от коронавируса.

Видео: Минобороны России