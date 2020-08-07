В центре Гамалеи раскрыли принцип действия российской вакцины от коронавируса

Поводов для опасения из-за вакцины пока нет.

В национальном исследовательском центре имени Гамалеи раскрыли принцип действия российской вакцины от коронавируса. О нём рассказал его директор Александр Гинцбург, пишут "РИА Новости".

По его словам, вакцина не может повредить организму человека, так как не содержит живых частиц коронавируса — они сделаны на аденовирусе и не могут размножаться.

Гинцбург подчеркнул, что поводов для опасения из-за вакцины пока нет. Директор центра отметил, что человек после введения вакцины может испытывать дискомфорт, так как аппарат будет заставлять иммунитет работать активнее. У некоторых испытуемых, например, температура после ввода вакцины температура поднималась до 38 градусов, однако она тут же сбивалась парацетомолом.

Ранее стало известно, кто первым получит вакцину от коронавируса.

Видео: Минобороны России