Вакцина должна быть безопасной и эффективной.

Стало известно, кто первым получит вакцину от коронавируса, разработанную в центре Гамалеи. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев во время встречи с прессой в Уфе.

По его словам, первыми препарат от COVID-19 получат медики и пенсионеры. Сейчас вакцина проходит третий этап испытаний.

Регистрация вакцины, разработанной в центре Гамалеи, будет 12 августа. Олег Гриднев, замминистра здравоохранения России

Он добавил, что вакцина должна быть безопасной. Гриднев подчеркнул, что оценивать её эффективность можно будет после того, как в стране сформируется популяционный иммунитет.

Ранее мы писали, что Минздрав анонсировал массовую вакцинацию от COVID-19 в октябре.

Видео: Минобороны России