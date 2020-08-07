Стало известно, кто первым получит вакцину от коронавируса, разработанную в центре Гамалеи. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев во время встречи с прессой в Уфе.
По его словам, первыми препарат от COVID-19 получат медики и пенсионеры. Сейчас вакцина проходит третий этап испытаний.
Регистрация вакцины, разработанной в центре Гамалеи, будет 12 августа.
Олег Гриднев, замминистра здравоохранения России
Он добавил, что вакцина должна быть безопасной. Гриднев подчеркнул, что оценивать её эффективность можно будет после того, как в стране сформируется популяционный иммунитет.
Ранее мы писали, что Минздрав анонсировал массовую вакцинацию от COVID-19 в октябре.
Видео: Минобороны России
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