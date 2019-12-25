Минздрав анонсировал массовую вакцинацию от COVID-19 в октябре

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко анонсировал массовую вакцинацию от COVID-19 в октябре. Об этом пишут "РИА Новости".
Применение вакцины начнется после получения регистрационного удостоверения. Те, кто пройдут вакцинацию, будут находится под контролем медиков. Сначала лекарство введут особым группам граждан. К ним относятся медики и учителя.
Все-таки мы должны более постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь месяц.
- Михаил Мурашко, глава Минздрава
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