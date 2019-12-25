Минздрав анонсировал массовую вакцинацию от COVID-19 в октябре

Сначала вакцину введут медикам и учителям.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко анонсировал массовую вакцинацию от COVID-19 в октябре. Об этом пишут "РИА Новости".

Применение вакцины начнется после получения регистрационного удостоверения. Те, кто пройдут вакцинацию, будут находится под контролем медиков. Сначала лекарство введут особым группам граждан. К ним относятся медики и учителя.

Все-таки мы должны более постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь месяц. - Михаил Мурашко, глава Минздрава

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