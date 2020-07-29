По её словам, 92% российских вузов готовы начать учебный год в первый день осени.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что учебный год начнётся с 1 сентября в обычном формате. Об этом она рассказала на совещании с президентом Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

По её словам, 92% российских вузов готовы начать учебный год в первый день осени, остальные — с 14 сентября. Отмечается, что высшие учебные заведения могут перенести старт учебного года не более, чем на два месяца.

Учебный год в школах также начнётся стандартно — 1 сентября.

Если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Она добавила, что во время традиционных линеек нужно строго соблюдать санитарно-эпидемиологические рекомендации. Голикова подчеркнула, что все школы продезинфицируют, в них будут стоять антисептики, при желании можно будет получить возможность воспользоваться средствами индивидуальной защиты.

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Видео: Telegram / Life Shot