Школьный дневник подорожал на 34% - в июле 2020 он в среднем стоит 142 рубля.

Средний чек на набор первоклассника вырос на 55%. Об этом говорят результаты исследования IT-компании "Платформа ОФД", пишет RT.

Стандартный набор первоклассника состоит из канцелярский принадлежностей — ручек, карандашей, пинала, альбома для рисования, тетрадей и др. В июле этот набор в среднем стоил 712 рублей, что на 55% дороже, чем в июле 2019.

При этом количество продаж таких наборов выросло на 10% по сравнением с прошлым годом.

Отмечается, что рюкзаки для первоклашек в этом году подешевели на 3% - их средняя цена, согласно исследованию, составила 1563 рубля. Продавать их стали на 38% чаще.

Школьный дневник подорожал на 34% - в июле 2020 он в среднем стоит 142 рубля.

Пиналы стали покупать реже на 26%. Возможно, причина в их резком подорожании — в июле он стоил 799 рублей. Это на 60% дороже, чем год назад.

Ранее Минпросвещения назвало формат нового учебного года в школах.