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Минпросвещения назвало формат нового учебного года в школах

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При проведении линеек и организации учебного процесса будут соблюдены все санитарные рекомендации.

Минпросвещения назвало формат нового учебного года в школах. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, пишут "РИА Новости".

По его словам, будущий учебный год должен начаться в традиционном формате — школы будут открыты, первого сентября должны состояться традиционные линейки.

Кравцов подчеркнул, что при проведении линеек и организации учебного процесса будут соблюдены все санитарные рекомендации Роспотребнадзора. Также будет учтён опыт проведения ЕГЭ.

Ранее мы писали, что школьные линейки 1 сентября пройдут в изменённом формате.

Видео: Правительство России

Теги: 1 сентября, минпросвещения, сергей кравцов, школа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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