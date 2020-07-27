При проведении линеек и организации учебного процесса будут соблюдены все санитарные рекомендации.

Минпросвещения назвало формат нового учебного года в школах. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, пишут "РИА Новости".

По его словам, будущий учебный год должен начаться в традиционном формате — школы будут открыты, первого сентября должны состояться традиционные линейки.

Кравцов подчеркнул, что при проведении линеек и организации учебного процесса будут соблюдены все санитарные рекомендации Роспотребнадзора. Также будет учтён опыт проведения ЕГЭ.

Ранее мы писали, что школьные линейки 1 сентября пройдут в изменённом формате.

Видео: Правительство России