Минпросвещения назвало формат нового учебного года в школах. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, пишут "РИА Новости".
По его словам, будущий учебный год должен начаться в традиционном формате — школы будут открыты, первого сентября должны состояться традиционные линейки.
Кравцов подчеркнул, что при проведении линеек и организации учебного процесса будут соблюдены все санитарные рекомендации Роспотребнадзора. Также будет учтён опыт проведения ЕГЭ.
Ранее мы писали, что школьные линейки 1 сентября пройдут в изменённом формате.
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