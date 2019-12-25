Про подробности нового формата школьной линейки на первое сентября Кравцов не рассказал.

Школьные линейки 1 сентября пройдут в изменённом формате, при котором будет возможно соблюдение санитарно-эпидемиологических норм для борьбы с распространением коронавируса. С заявлением выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на международной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".

Он выразил надежду на то, что дети и учителя встретят новый год в стенах школ. По его словам, Минпросвещения не планирует отказываться от очного формата обучения.

Про подробности нового формата школьной линейки на первое сентября Кравцов не рассказал.

Ранее глава Минпросвещения рассказал о возрождении сибирского "Артека".