Отделение центра "Артек" может разместиться на "Бирюзовой Катуни".

Глава Минпросвещения рассказал о возрождении сибирского "Артека". Сергей Кравцов заявил, что восстановление детского лагеря в Алтайском крае "хороший знак". Об этом чиновник заявил во время рабочей поездки в регион.

С учетом той природы, той инфраструктуры, которая есть, это будет хорошая оздоровительная площадка… Рассматриваются разные варианты, в том числе на "Бирюзовой Катуни" Сергей Кравцов, глава Минпросвещения России

Министр напомнил, что во время ВОВ крымский лагерь "Артек" оказался эвакуирован на Алтай. Самая длинная смена в истории учреждения продлилась около четырех лет. Согласно предварительным планам местной администрации, в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" будет создан отделение международного центра "Артек". Оно будет круглогодичным. В каждой смене будет по 1500 детей. За год учреждение примет около 42 тысяч отдыхающих.

Треть детских лагерей не откроются после пандемии COVID-19.