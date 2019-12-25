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Путин потребовал восстановить финансирование покупок лекарств для льготников
Сегодня, 11:56
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lesjasap

Путин потребовал восстановить финансирование покупок лекарств для льготников

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Президент призвал отказаться от сокращения финансирования покупок лекарств для онкобольных и льготников.

Владимир Путин потребовал восстановить финансирование покупок лекарств для льготников и пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом президент России заявил членам правительства во время заседания. Политик заметил, что сейчас государство не испытывает необходимости в сокращении финансирования данного направления.

Сейчас доходы бюджета начали восстанавливаться, и я бы просил не сокращать и, если что-то уже предложено сократить, восстановить средства, связанные с приобретением лекарств

Владимир Путин, президент России

Глава государства напомнил, что ранее Минфин выступил с предложением сокращения ряда лекарственных препаратов из-за падения стоимости нефти и распространения коронавируса.

Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: владимир путин, лекарства, льготники, финансирование
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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