Президент призвал отказаться от сокращения финансирования покупок лекарств для онкобольных и льготников.

Владимир Путин потребовал восстановить финансирование покупок лекарств для льготников и пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом президент России заявил членам правительства во время заседания. Политик заметил, что сейчас государство не испытывает необходимости в сокращении финансирования данного направления.

Сейчас доходы бюджета начали восстанавливаться, и я бы просил не сокращать и, если что-то уже предложено сократить, восстановить средства, связанные с приобретением лекарств Владимир Путин, президент России

Глава государства напомнил, что ранее Минфин выступил с предложением сокращения ряда лекарственных препаратов из-за падения стоимости нефти и распространения коронавируса.

Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса.

Фото: Piter.tv