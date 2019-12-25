Во время компании по профилактике заболевания ОРВИ граждан будут прививать также от коронавируса.

Президент России Владимир Путин поручил вакцинировать от гриппа до 60% россиян. Об этом рассказывает сайт Кремля.

Глава государства отметил, что финансироваться вакцинация должна из государственного бюджета. Привить планируется до 60% граждан, при этом 75% из этого числа относятся к группе риска.

Отмечается, что во время компании по профилактике заболевания ОРВИ граждан будут прививать также от коронавируса после того, как препарат будет зарегистрирован.

Путин заявил, что в бюджете 2021, 2022, 2023 годов следует предусмотреть средства на лекарства, средства защиты, оборудование, дезинфицирующие и антисептические средства, тест-системы для лечения острых респираторных заболеваний.

Ранее мы писали, что Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии.