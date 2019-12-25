Дочь Путина испытала на себе первую российскую вакцину от коронавируса

Об этом президент России рассказал на совещании правительства.

Дочь Владимира Путина испытала на себе первую российскую вакцину от коронавируса. Об этом президент России сообщил во время совещания с сленами правительства страны. Политик отметил, что его дочь чувствует себя хорошо. Она на себе проверила, что российская разработка против COVID-19 формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет.

Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделал себе такую прививку, я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте Владимир Путин, президент России

Глава государства отметил, что после первого укола температура тела дочери поднялась до отметки в 38 градусов по Цельсию. Уже на следующий день она опустилась до 37 градусов.

И все, после второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, и все сошло потом на нет, чувствует себя хорошо, и титры антител высокие Владимир Путин, президент России

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