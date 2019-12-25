Мурашко: первые партии вакцины против коронавируса будут выпущены в течение двух недель

Глава Минздрава объяснил, когда вакцину получат первые пациенты.

Михаил Мурашко заявил о том, что первые партии вакцины против коронавируса будут выпущены в течение двух недель. Об этом глава Минздрава рассказал во время брифинга с журналистами. По словам чиновника, производство российского препарата для защиты от COVID-19 в первую очередь будет направлено на снабжение внутреннего рынка.

Я думаю, что в первую очередь те производства, которые в РФ, они будут ориентированы на внутренний рынок, поскольку, нам необходимо закрыть потребность наших граждан Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Напомним, что вакцинация от коронавируса в России будет носить добровольный характер. Накануне Владимир Путин заявил о том, что регистрацию прошла первая вакцина против коронавирусной инфекции.

Первую зарегистрированную вакцину от коронавируса назвали "Спутник V".